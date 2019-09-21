مصادر لـ"سبق": صاحب المقطع المسيء للقبائل في قبضة الأمن

بعد تقدم عدة مواطنين بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة

تتحفظ الجهات الأمنية على مواطن كان قد ظهر في مقطع فيديو يسيء لعدد من القبائل والأشخاص الاعتباريين بجازان بألفاظ غير لائقة.

وكشفت المصادر لـ"سبق" أن عدداً من المواطنين كانوا قد تقدموا اليوم بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة بعد تداول المقطع الذي يحوي ألفاظاً خادشة خارجة عن الذوق العام.


وقام الشخص بتصوير المقطع ونشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الاستياء وذكرت المصادر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه في وقت سابق في الرياض .

وذكرت المصادر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه في وقت سابق؛ بسبب مقاطع مماثلة، حيث تم تحويل الملف للجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله.

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21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 05:25 PM

بعد تقدم عدة مواطنين بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة

مصادر لـ"سبق": صاحب المقطع المسيء للقبائل في قبضة الأمن

قاسم الخبراني

جازان

33 70,532

تتحفظ الجهات الأمنية على مواطن كان قد ظهر في مقطع فيديو يسيء لعدد من القبائل والأشخاص الاعتباريين بجازان بألفاظ غير لائقة.

وكشفت المصادر لـ"سبق" أن عدداً من المواطنين كانوا قد تقدموا اليوم بشكاوى إلى شرطة محافظة العارضة بعد تداول المقطع الذي يحوي ألفاظاً خادشة خارجة عن الذوق العام.


وقام الشخص بتصوير المقطع ونشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الاستياء وذكرت المصادر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه في وقت سابق في الرياض .

وذكرت المصادر أن المتهم كان قد ألقي القبض عليه في وقت سابق؛ بسبب مقاطع مماثلة، حيث تم تحويل الملف للجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله.

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