ضحايا الحيل الساخرة.. 25 ألفًا شاهدوا بثًّا مباشرًا لمباراة بلايستيشن بدلاً من مواجهة مصر وكوت ديفوار

قبل انطلاق مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار في الدور ثُمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون، توجَّه الكثيرون إلى هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر للبحث عن وسيلة مجانية لمشاهدة المواجهة الهائلة إلا أن البعض وقع ضحية لفخ مضحك، نصبه أحد الهزليين بعد أن توافد المشاهدون على البث المباشر للمباراة، إلا أنه كان في حقيقة الأمر مباراة على منصة بلايستيشن!



إلى هنا فالأمر قد يكون طبيعيًّا نظرًا لكثرة الروابط والعناوين الاحتيالية والمضللة على شبكة الإنترنت، ولاسيما في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الأكثر غرابة وطرافة هو استمرار البعض في المشاهدة ظنًّا أنها المباراة الحقيقية بالفعل.. حتى وصل عدد المشاهدين إلى نحو 25 ألف مشاهد.



وتحولت المباراة التي تُعتبر الأفضل في البطولة إلى حد بعيد لمادة للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ اعترف البعض بوقوعه ضحية لتلك الحيلة المضحكة، وأنهم ظلوا يشاهدون مباراة البلايستيشن فترة من الزمن نظرًا لجودة الرسوم الجرافيكية التي تُشعرك بأن اللاعبين حقيقيون.



وحسم المنتخب المصري مواجهته مع نظيره الإيفواري بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي؛ ليلتقي المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي اليوم الأحد.



حسنًا.. إذا كنت ممن شاهد مباراة البلايستيشن أخبرنا إذن لمن انتهت تلك المواجهة؟!