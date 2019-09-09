"أبل" تفاجئ الجميعَ بقرار مثير حول أحد أشهر خدماتها

أتاحت إرسال التعليقات والآراء خلال فترة "البث التجريبي"

فاجأت شركة "أبل" الأمريكية، جميعَ عشاقها بقرار مثير بشأن أحد أشهر خدماتها.

ونشر موقع "إنديا توداي"، تقريرًا يشير فيه إلى نية "أبل" إطلاق خدمة البث الموسيقي الخاصة بها "أبل ميوزيك" بصورة مجانية لكل مستخدميها عبر العالم.

وستطرح "أبل" تلك الخدمة؛ ليس لمستخدمي هواتف "آيفون" فقط؛ بل لكل مستخدمي الإنترنت.

وجعلت الشركة الأمريكية من خدمة "أبل ميوزيك" نسخة مجانية، وأخرى مدفوعة الأجر.

وتتميز النسخة المجانية، بكل الخصائص الأساسية في تطبيق "أبل ميوزيك"؛ من التشغيل والبحث عن كل الأغاني والمقاطع الموسيقية؛ خاصة تلك الموجودة في قوائم الأغاني الخاصة به.

وأتاحت "أبل" خاصية إرسال التعليقات والآراء في الخدمة، خلال فترة "البث التجريبي"؛ حتى يتم تطوير الخدمة قبل تشغيلها الرسمي.