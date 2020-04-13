الآسيوي: الاتحاد والهلال.. أسطورة بطلين في دوري أبطال آسيا

سلط الضوء على صناعتهما للتاريخ.. وطرح تصويتاً

قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية بإلقاء الضوء على مسيرة ناديين من أندية المملكة العربية السعودية صنعا التاريخ في البطولة القارية، دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد هما الاتحاد والهلال.

وسرد الاتحاد الآسيوي قصة تتويج ناديي الاتحاد والهلال وأيضاً مشوار الفريقين بالبطولة خلال كل مرحلة، وقارن بين أوراق كل منهما، كما سمح للقراء المشاركة في التصويت لاختيار الفريق الأفضل بينهما، وحدد يوم الاثنين 20 أبريل الجاري آخر موعد للتصويت.

وافتتح موقع الاتحاد الآسيوي التقرير قائلاً: "هنالك فريقان من السعودية توجا بلقب بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد، حيث صنعا التاريخ، وهما الاتحاد والهلال.

بدأ الاتحاد بوضع معايير جديدة للمنافسة في البطولة القارية، وما زال حتى هذا اليوم الفريق الوحيد الذي توج بلقب البطولة مرتين على التوالي بنظامها الجديد، وذلك عامي 2004 و2005.

في المقابل فقد أثبت الهلال المصابرة وروح التصميم، ليتجاوز مرارة خسارة النهائي مرتين، قبل أن يحصد اللقب الغالي عام 2019.

الطريق إلى المجد.. الاتحاد 2004

بدأت قصة الاتحاد مع لقب عام 2004 بشكل قوي من دور المجموعات، حيث واجه سيباهان الإيراني والعربي الكويتي ونيفتشي فيرغانا الأوزبكي، وتصدر مجموعته برصيد 13 نقطة من ست مباريات، حيث تفوق على سيباهان بفارق المواجهات المباشرة.

ثم في ربع النهائي تواجه الاتحاد مع داليان شيد الصيني، وتعادل معه 1-1 في داليان، ثم في فاز في جدة بنتيجة 1-0 وذلك بفضل هدف رضا تكر، وتقابل في قبل النهائي مع تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، في مباراة الذهاب سجل حمد المنتشري هدف الفوز الثمين 2-1 في الوقت القاتل، ثم في مباراة الإياب سجل أسامة المولد هدف التعادل في الدقائق الأخيرة أيضاً في جيونجو، ليتأهل الاتحاد للنهائي بعدما تفوق بواقع 4-3 في مجموع المباراتين.

أما في النهائي أمام سيونغنام أيلهوا تشونما، فقد كانت الإثارة فوق التوقعات، حيث خسر الاتحاد 1-3 ذهاباً في جدة، لتتم إقالة المدرب إيفيتش، وكان الجميع يعتقدون أن المهمة مستحيلة للتعويض، لكن محمد نور تألق في الشوط الثاني ليسجل هدف ويحقق الاتحاد الفوز بنتيجة 5-0.

الاتحاد 2005

في عام 2005، تأهل الاتحاد تلقائياً إلى الدور ربع النهائي بصفته حامل اللقب، وكانت مواجهته الأولى في هذا الدور مع شاندونغ لونينغ الصيني، حيث تعادلا 1-1 في جينان، قبل أن يحقق الفريق السعودي الفوز بنتيجة 7-2 في جدة. بعدها تفوق الاتحاد في قبل النهائي على بوسان آيبارك الصيني بنتيجة 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وللعام الثاني على التوالي خاض الاتحاد الدور النهائي، وهذه المباراة في مواجهة العين الإماراتي الذي كان توج باللقب في نسخة 2002-2003، حيث تعادل الفريقين 1-1 ذهاباً في العين، وسجل هدف الاتحاد المهاجم السيراليوني محمد كالون، ثم في مباراة الإياب فاز الاتحاد 4-2.

الهلال 2019

شهدت السنوات الست الأخيرة صعوداً قوياً لنادي الهلال، الذي كان يطمح بقوة في إضافة لقب دوري أبطال آسيا إلى القائمة الكبيرة من البطولات التي يمتلكها في سجله.

وبلغ الهلال نهائي عام 2014 قبل أن يخسر أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي، ثم خسر نهائي عام 2017 أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.

أما في نسخة 2019 لعب الهلال في دور المجموعات أمام الدحيل القطري والعين الإماراتي والاستقلال الإيراني، وتأهل عن المجموعة بأريحية إثر جمع 13 نقطة في ست مباريات، حيث خسر مباراة واحدة أمام الاستقلال وتعادل خارج ملعبه مع الدحيل.

في دور الـ16 تقابل الهلال مع مواطنه الأهلي ونجح في التفوق بواقع 4-3 في مجموع المباراتين، حيث سجل المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز ثلاثة أهداف خارج الرياض.

في ربع النهائي خاض الهلال مواجهة جديدة مع خصم من جدة، وكان هذه المرة الاتحاد، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في جدة، قبل أن يفوز الهلال بنتيجة 3-1 في الرياض، وذلك بفضل أهداف أندري كاريللو وسالم الدوسري وسيباستيان جيوفينكو.

وضرب الهلال موعداً في قبل النهائي مع السد القطري، حيث سجل غوميز هدفاً بالخطأ في مرمى الفريق، لكنه عوض ذلك مباشرة بتسجيل هدف التعادل، ليخرج الهلال فائزاً بنتيجة 4-1 في الدوحة.

في مباراة الإياب، ظهر أن السد في الطريق لتعويض خسارة مباراة الذهاب، حيث تقدم في غضون 20 دقيقة بنتيجة 3-1، لكن غوميز سجل هدفاً للهلال، واستمرت المنافسة القوية بين الفريقين قبل أن يسجل غوميز هدفاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2 لصالح السد، فتأهل الهلال للنهائي الثالث.

وشهد النهائي مواجهة جديدة للهلال مع أوراوا ريدز، وهذه المرة لم يترك الفريق السعودي أي شيء للصدفة، فحقق الفوز بنتيجة 1-0 في الرياض بفضل هدف كاريللو، ثم في مباراة الإياب انتظر الفريق حتى الدقائق الـ15 الأخيرة قبل أن يسجل هدفين بواسطة الدوسري وغوميز، ليتوج باللقب الثمين.