وزير الثقافة: مركز جديد لقناتي العربية والحدث بالمدينة الإعلامية بالرياض

غرّد عبر تويتر بقوله: رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة

بدأت ملامح إنشاء مركز جديد لقناتي العربية والحدث في المدينة الإعلامية بالرياض.

وغرّد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان مرفقاً صورة ظهر بها مبنى عُلق عليه شعار العربية والحدث: "رحلة الألف ميل.. تبدأ بخطوة".

وكان وزير الثقافة قد كتب على حسابه بتويتر قبل أشهر: "وقعت مع الأستاذ @aalrashed اتفاقية لإنشاء مركز جديد لشبكة @AlArabiya، و@AlHadath، الإخبارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في #المدينة_الإعلامية مزوداً بأحدث التجهيزات والأدوات والتقنيات في الصناعة الإعلامية".