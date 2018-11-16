ليست في السعودية.. مجلة أمريكية تنهي الجدل بشأن صورة المصلين المسلمين

قالت: " الديلي ميل" البريطانية أخطأت.. والبحث كشف عن مفاجأة

"لم تلتقط هذه الصورة في المملكة العربية السعودية"، هكذا كتب أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" على صفحته إلى جوار صورة تظهر حشداً ضخماً من المصلين المسلمين في شارع شديد الاتساع، ثم أضاف " هل كان هذا الجمع من المصلين في مدينتي برمنجهام بإنجلترا أم في ولاية ألاباما الأمريكية.. أنا متوتر، وأريد أن أعرف؟"

وتقول مجلة " ويكلي ستاندرد" الأمريكية، ثار جدل كبير بشأن هذه الصورة، وهو ما دفع المجلة إلى استخدام محرك البحث " جوجل "، والتحقق من هذه الصورة والتأكد من المكان الذي التقطت فيه.

وحسب المجلة الأمريكية، كشف البحث عن مفاجآت مذهلة، فقد نشرت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية الصورة، تحت عنوان " عيد مبارك! 70 ألف مسلم تجمعوا في مدينة برمنجهام البريطانية، في أكبر احتفال بعيد الفطر في أوروبا".

وتعلق " ويكلي ستاندرد" قائلة: بالطبع أخطأت الصحيفة البريطانية، فقد علق قارئ على الخبر قائلاً: هذه ليست برمنجهام، أن أعيش في المدينة وأعرف شوارعها، ليس في برمنجهام شارع بهذا الاتساع ليحتشد فيه هذا العدد من المصلين".

وتضيف " ويكلي ستاندرد"، مع استمرار البحث، اكتشفنا مزاعم بعض رواد مواقع التواصل أن الصورة التقطت في ولاية ألاباما الأمريكية، ولكن هذا الزعم لم يصمد طويلاً، حيث شكك فيه الكثير من سكان الولاية.

وتؤكد " ويكلي ستاندرد" أن البحث وصل بها إلى وكالة الصور الأمريكية " جيتي"، وقد نشرت الوكالة الصورة وكتبت معها " مسلمو ألبانيا يحتفلون بعيد الفطر المبارك بإقامة شعائر صلاة العيد في أحد الشوراع الرئيسية بالعاصمة تيرانا، يوم 17 يوليو عام 2015".

وتضيف وكالة " جيتي": " الصلاة أقيمت في شارع ديشموت أي كومبيت".