"الصحة": تسجيل 410  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 366 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، تسجيل 410 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385834 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 366 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 375165 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6618 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4051 والحالات الحرجة 617 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، تسجيل 410 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385834 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 366 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 375165 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6618 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4051 والحالات الحرجة 617 حالة.