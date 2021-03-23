"الصحة": تسجيل 410 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 366 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، تسجيل 410 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385834 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 366 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 375165 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6618 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4051 والحالات الحرجة 617 حالة.