"السلمي" يتقلد رتبة "مقدم "بأمن الحج والعمرة

قلد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، مدير الشؤون القانونية

بالقوات المقدم أحمد بن ناشز السلمي رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته، حضر مراسم تقليد

الرتبة نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود.

فيما عبر "السلمي" عن اعتزازه بالثقة التي اعتبرها حافزاً لتقديم المزيد من الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن.