إدارة "بايدن" ترحب بمساعدة "ترامب" في إقناع الجمهوريين المترددين بتلقي لقاح "كورونا"

تبحث مع المسؤولين طرق للوصول إليهم

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الاثنين)، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث عن طرق للوصول إلى الجمهوريين المترددين في الحصول على لقاح لفيروس كورونا، وأنها ترحب بمساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا الإطار.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن مسؤولي الصحة يتواصلون مع المحافظين الآخرين للوصول إلى الجمهوريين، وفقًا لـ"رويترز".