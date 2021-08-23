أمير الجوف يستعرض الاستعدادات التعليمية والأمنية للعام الدراسي الجديد

أكد على توفير سبل السلامة والراحة للطلاب والطالبات

أكد أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، العودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسية استعداداً للعام الدراسي الجديد، وتوفير كافة سبل السلامة والراحة لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده أمير منطقة الجوف اليوم الاثنين، مع القيادات التعليمية، والصحية، والأمنية، بحضور وكلاء الإمارة، والذي بدأ باستعراض أمير منطقة الجوف الخطط الأمنية الميدانية للجهات ذات العلاقة، والمتعلقة بالخطط المرورية والأمنية، وتوفر وسائل السلامة وتنظيم السير لضمان قيادة آمنة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومدرسيهم، ومنع حدوث ازدحام في الساحات الخارجية للمدارس .

واستعرض أمير الجوف مع مدير عام التعليم بمنطقة الجوف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ومدير التعليم بمحافظة القريات، الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، استعدادات التعليم العام للعام الدراسي الجديد من خلال تشكيل لجنة الاستعداد على مستوى الإدارات، وتشكيل لجان العودة للمدارس على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس، واطلع على خطط المدارس لتسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات، وتجهيز الميزانيات التشغيلية للمدارس (النظافة والمستلزمات التعليمية، التكييف، صيانة الأجهزة والآلات)، وصيانة المدارس ونظافتها، واستلام مبانٍ جديدة بتعليم الجوف، وإعداد خطة إعلامية لبداية العام الدراسي، وخطة تدريبية للمعلمين والمعلمات.

وفي نهاية الاجتماع أكد الأمير فيصل بن نواف على تهيئة جميع متطلبات العملية التعليمية في مراحل التعليم العام المتوسطة والثانوية ومضاعفة الجهود لمساعدة أبنائنا وبناتنا على مواصلة تعليمهم في جميع الظروف، وفق ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاعات التعليمية من إمكانات ودعم غير محدود.