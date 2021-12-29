"الصحة الأردنية" تعلن: تسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"

وصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 794

سجّلت وزارة الصحة الأردنية 466 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عادل البلبيسي أن مجموع الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى 794 حالة، مؤكداً أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالة تؤكد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.