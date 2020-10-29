إزالة عمارة قيد الإنشاء بمخطط كمب 61 بمركز خيم بعسير

الغامدي: العمل مستمر للتصدي لكل المخالفات والتعديات

أزالت بلدية بحر أبوسكينة، عمارة سكنية قيد الإنشاء، لتعدي صاحبها على مرفق حكومي داخل مخطط كمب 61 بمركز خيم، أحد المخططات المعتمدة التابعة للبلدية.

وكان مراقبو البلدية قد نفذوا العديد من الجولات الميدانية على مختلف المواقع بمركز بحر أبو سكينة، ومركز خيم؛ ما أسفر عنها الإزالة.

وقال رئيس بلدية بحر أبو سكينة المهندس نايف الغامدي: إن البلدية تقوم بهذه الإجراءات حفاظًا على خطوط التنظيم للمخططات المعتمدة، وتصحيح التجاوزات التي تحصل من قبل بعض المواطنين، التي تؤثر سلبًا على التنمية ومستوى تقديم الخدمات لهذه المخططات.

وأضاف "الغامدي": أن البلدية ستواصل العمل على إزالة كل المخالفات والتعدّيات في مركزَيْ بحر أبو سكينة وخيم، داعيًا في الوقت نفسه المواطنين ملاك المنازل أو الأراضي داخل المخططات المعتمدة إلى ضرورة الالتزام والتعاون مع البلدية في تطبيق خطوط التنظيم والمساهمة في دفع عجلة التنمية، والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز دون تردد بالاتصال على رقم البلاغات 940؛ ليتم التعامل معه وفق ما تقتضيه المصلحة العامة من الإدارات المعنية والمختصة بالبلدية.