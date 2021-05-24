الإمارات: 1,512 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين يصل إلى 537,531 حالة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 الماضية 1512 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 557619 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1654 حالة وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1481 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 537531 حالة.