





0

قال: سيبدأ تأثيره اليوم ومتوقع أمطار على الأطراف الشمالية وتساقط الثلوج

"الحيزان": منخفض قطبي وثلوج على بلاد الشام وانخفاض للحرارة بالمملكة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان؛ اقتراب منخفض قطبي، مصحوب بعاصفة ثلجية، وأمطار على بلاد الرافدين والشام.

وقال عبر حسابه في تويتر: إن تأثير المنخفض يمتد من مساء اليوم الأربعاء على أجواء المملكة بنشاطٍ للرياح، والأمطار على الأطراف الشمالية وتساقط الثلوج، وانخفاض درجات الحرارة، موضحاً أنه سيبدأ تأثيره على الأجواء اليوم، بمشيئة الله.