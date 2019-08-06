"إنسان الرياض" تطلق حملتها السنوية لمشروع الأضاحي

توزيع 1.750 أضحية يستفيد منها 15.750 يتيمًا

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، حملتها السنوية لمشروع الأضاحي لهذا العام تحت شعار(#أسعدهم_ بأضحيتك)؛ حيث تعتزم الجمعية توزيع (1.750) أضحية يستفيد منها (15.750) يتيمًا ويتيمة وأرملة، بمبلغ إجمالي قدره (2.362.500) بواقع (1.350) للذبيحة من النوع (نعيمي بلدي).

ووقعت الجمعية اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تأمين اللحوم؛ لتوفير الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك؛ حيث شكّلت الجمعية لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، والمواصفات التي التزمت بها الجمعية أمام الموكلين (وهي أن تكون الخرفان من نوع نعيمي بلدي لا يقل وزنها عن 20 كيلوغرامًا) ومعاينة الأضاحي قبل ذبحها.

ودعت الجمعية الميسورين ممن يرغب المشاركة في هذا المشروع، أن يوكل الجمعية بشراء أضحيته وتوزيعها على الأسر المستفيدة بطريقة مناسبة تحفظ لهم كرامتهم عند استلامها من أحد فروع الشركة المتعهدة. كما أتاحت الجمعية لمن يرغب من المتبرعين بأخذ جزء من أضحيته.

وبإمكان من يرغب المشاركة في هذا المشروع زيارة أحد فروع الجمعية، أو إيداع المبلغ في حسابات الجمعية، مع أهمية إرسال رسالة على تطبيق الواتس رقم (0555249104)؛ وذلك لتأكيد استلام مبلغ الأضحية.

يشار إلى أن مشروع الأضاحي ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية "إنسان" بهدف مساعدة الأيتام وإدخال الفرح والسرور في نفوسهم في هذه المناسبة السعيدة.