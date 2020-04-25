جامعة الملك خالد تطلق مشروع "مبادرون" لتنمية قدرات المجتمع

يستهدف الطلاب والمنسوبين خلال شهر رمضان وفصل الصيف

أعلنت جامعة الملك خالد، اليوم، عن مشروعها الذي يحمل اسم "مبادرون" والموجه لمختلف شرائح المجتمع وطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.

وقال مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي: هذا المشروع المتكامل يستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة، ويأتي في إطار مبادرة "نشامى عسير" التي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والتي تسعى إلى استثمار طاقات المجتمع الحيوي بما يواكب رؤية المملكة 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأضاف: يأتي المشروع في ضوء حرص وزارة التعليم وتوجيهات الوزير الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن تقوم الجامعات بدور فاعل وحيوي تجاه منسوبيها وطلابها ومحيطها المجتمعي.

ويهدف مشروع "مبادرون" إلى تنمية الشراكة المجتمعية واستغلال أوقات الفراغ بالنفع والفائدة للمجتمع وتقديم الدورات والاستشارات العلمية للطلاب والطالبات، وكذلك إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع تخدم المجتمع وتطوير مهارات منسوبي الجامعة من خلال برامج نوعية.

وتشارك جميع وحدات الجامعة في تنفيذ برامج المشروع المتنوعة والذي يستهدف 3 مجالات تشمل برامج تطوير خاصة بالطلاب والطالبات وبرامج خاصة بأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالمجتمع.

يُذكر أن جامعة الملك خالد أطلقت خلال الفترة الماضية عدداً من المبادرات النوعية في سياق الجهود الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.