رئيس جامعة شقراء يترأس الاجتماع الثاني للجنة دراسة إعادة الهيكلة

تهدف إلى ترشيد الإنفاق ورفع الجاهزية للتحول لنظام الجامعات الجديد

ترأس رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، الاجتماع الثاني للجنة الدائمة المختصة بالعمل على إعداد دراسة شاملة للهيكل التنظيمي للجامعة.

شهد الاجتماع مناقشة مدى إمكانية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للجامعة بما يحقق كفاءة الإنفاق، كما ناقش أعضاء اللجنة سبل الرفع من جاهزية الجامعة لعملية التحول؛ من أجل تطبيق نظام الجامعات الجديد، إضافة إلى سبل إعادة هيكلة الكليات والتخصصات بالجامعة وإمكانية إضافة تخصصات مختلفة لمواكبة احتياجات سوق العمل.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الأول، حالة الكليات والتخصصات العلمية التي تقدمها الجامعة وإمكانية فتح تخصصات نوعية في الكليات كافة وفق احتياج سوق العمل وحاجة المحافظات.

وطرحت اللجنة عددًا من المقترحات لفتح أقسام نوعية جديدة، حيث تم استعراض عدد من التجارب العلمية وتجارب الجامعات السعودية ومدى إمكانية تطبيقه في جامعة شقراء.

وتهدف لجنة إعادة الهيكلة، إلى تحسين أداء الجامعة وتطوير قدراتها التنافسية من خلال تغيير بناء هيكلها التنظيمي، وإعادة النظر في مفهوم الوظائف داخل الجامعة وتغليب منطق الخدمة والعائد على منطق السلطة والسيادة وإحداث تغيير جذري في أداء العمليات الإدارية.

وتشمل أهداف اللجنة كذلك، تخفيض النفقات والتكاليف وإعادة النظر في العلاقات التنظيمية بما يتوافق مع التغيير في الجوانب الأكاديمية والتقنية، وتحقيق المرونة في الهياكل التنظيمية لتكون الجامعة جاهزة للانخراط في نظام الجامعات الجديد والاستفادة من الفرص الداخلية والخارجية.

وتتولى اللجنة جمع البيانات والمعلومات من جميع جهات الجامعة، لإعداد دراستها الشاملة والدليل التنظيمي والإجرائي، ودراسة المقترحات والمبادرات التي ترد إليها، والتنسيق مع هذه الجهات على أن ترفع لرئيس الجامعة توصياتها واقتراحاتها ليوجه بشأنها ما يلزم، حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية.