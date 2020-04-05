نيويورك وكورونا.. مفارقة حزينة و"الصدمة الأكبر" منذ 11 سبتمبر

سجلت أمس 630 وفاة في يوم واحد في أسوأ حصيلة خلال 24 ساعة

منذ هجمات 11 سبتمبر الشهيرة، لم تعش الولايات المتحدة، ونيويورك تحديداً، أجواءً مثل التي تعيش في ظلها حالياً بعد تفشي فيروس كورونا.

وأمس السبت، أعلن في نيويورك، التي تعد مركز وباء كوفيد-19 بالولايات المتحدة، تسجيل 630 وفاة في يوم واحد، في أسوأ حصيلة خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 3565، وهو أكبر بكثير من عدد المتوفين في أي ولاية أميركية.

رقم الوفيات الجديد تجاوز، في مفارقة حزينة، عدد الذين سقطوا قتلى بهجمات 11 سبتمبر عام 2001، حين أسفرت تلك الهجمات الإرهابية عن مقتل نحو 2996 شخصا، أغلبيتهم الساحقة في مدينة نيويورك.

ووفق "سكاي نيوز"، "المأساة" لا تنتهي هنا، فعدد ضحايا كورونا لن يتوقف بالتأكيد عند هذا الحد، وقد حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب بالنسبة للولايات المتحدة في مواجهة الفيروس الفتاك، مشيراً إلى "الاستعداد لزيادة كبيرة" في عدد الوفيات.

ومع الارتفاع الكبير في عدد المصابين والمتوفين، إلى جانب الضغط الشديد الذي تعيشه المنشآت الصحية الأميركية، أكد ترامب؛ أن كل القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح.

وأمام خطورة الوضع، لجأ الرئيس الأميركي إلى تعزيز دور الجيش في دعم جهود مكافحة الوباء. وأعلن أن آلافاً آخرين من الجنود سيشاركون في المساعدة على مواجهة وباء كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي، الجمعة، شدّد رئيس بلدية مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو؛ على الحاجة "الملحة" لأجهزة تنفس صناعي، مشيراً إلى أن المدينة تحتاج إلى ما بين 2500 إلى 3000 جهاز إضافي للاستجابة للاحتياجات الأسبوع المقبل.

وتابع رئيس البلدية "أجهزة التنفس تلك بالنسبة إليّ هي أحد أوضح الأمثلة عن الحياة والموت". وأضاف "إذا أردنا إنقاذ كل روح نستطيع إنقاذها، فيجب أن تكون لدينا أجهزة التنفس التي نحتاج إليها في الزمان والمكان اللذين نريدها فيها".

ويعتقد خبراء في مجال الصحة أن نيويورك، التي تمتد إلى الحدود الكندية، ربما تكون على مسافة أسبوع من الوصول إلى ذروة الأزمة الصحية، التي حصدت أرواح نحو 60 ألف شخص في أنحاء العالم.

وقال حاكم الولاية آندرو كومو؛ "نحن لسنا في الذروة إلى الآن، نحن نقترب منها.. قراءتنا للتوقعات أننا في مكان ما في نطاق الأيام السبعة ".

وأضاف "مر 30 يوماً فقط منذ حالتنا الأولى"، وأضاف "لكنها تبدو عمراً كاملاً".

وطبقاً للإحصائيات تُوفي في مدينة نيويورك وحدها أكثر من ربع عدد المتوفين بالفيروس في الولايات المتحدة.