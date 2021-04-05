"التوعية المصرفية" تطالب بالتأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقات البنكية البريدية

دعت للإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة على 19992 أو خدمة العملاء على "تويتر"

طالب الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بضرورة التأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقة البنكية حال استلامها من البريد.

وقال "الحساب‏" عبر حسابه في تويتر: "قبل أن تستخدم بطاقتك البنكية التي استلمتها بالبريد السعودي تأكد من صحة ومصدر البيانات التي في رسالة الاستلام".

وأضاف: "بلِّغ عن أي رسائل مشبوهة على الرقم المجاني 19992، أو حساب خدمة العملاء على تويتر".