وزير الموارد البشرية يعتمد الحقيبة الوطنية الموحدة "تأهيل"

للمقبلين والمقبلات على الزواج في المملكة

اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الحقيبة الوطنية للاستعداد الزواجي التي طورتها جمعية المودة للتنمية الأسرية كحقيبة معتمدة لدورة تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج في المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا الاعتماد استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (ض 144) في العام 1434هـ والذي يهدف لإعداد المقبلين والمقبلات على الزواج عبر الحقيبة التدريبية الموحدة والمعتمدة والتي تم تنفيذها عبر جمعيات التنمية الأسرية ولجان التنمية الاجتماعية وتم تدريب أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة عليها في كافة مناطق المملكة منذ العام 1435هـ.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المودة، المهندس فيصل السمنودي، أن هذه الحقيبة قامت بإعدادها وتطويرها جمعية المودة بالشراكة مع أكثر من (50) جهة مختصة و(100) أكاديمي.

وتحتوي هذه الحقيبة أربعة ملفات وهي المادة العلمية وبها المحتوى النظري فقط، ودليل المدرب وبه الخطة التفصيلية والإرشادات والجلسات التدريبية والمحتوى العلمي والأنشطة، وأنشطة المتدرب وبه التمارين والأنشطة التي يقوم بها المتدرب، وعرض البرنامج.

وقال "السمنودي" إن الحقيبة تحتوي على 13 نشاطاً تدريبياً وبها 6 تقويمات بنائية، و4 مقاييس، بالإضافة لاختبار قبلي وبعدي.

كما احتوت الحقيبة على ست وحدات رئيسية هي مراحل: تكوين الأسرة، الحقوق والواجبات الزوجية، الاتصال والتوافق في العلاقات الزوجية، التخطيط للأسرة والادخار المالي، إدارة الانسجام النفسي في الأسرة، إدارة الصحة الزوجية.

وقدم رئيس مجلس إدارة "المودة"، شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووكيل الوزارة لتنمية المجتمع، المهندس أحمد بن صالح بن ماجد، على اعتماد الحقيبة الوطنية الموحدة لمهارات الاستعداد الزواجي لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج التي ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة تقديم الدورة على مستوى المملكة من خلال محتوى يواكب التحديات التي تعيشها الأسرة حالياً ويتطلع لبناء أسرة مستقرة تسهم في نهضة وتنمية المجتمع.

وأثبتت دراسات منشورة أثر الدورة سابقاً منها دراسة "قياس أثر برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج" في الفترة 2018-2010 م، أن نسبة 95% ممن حضروا الدورة يعيشون حياة مستقرة ونسبة 98% ينصحون بحضور الدورة.

يذكر أن المودة تقدم مبادرة "عامر" عبر الرابط www.amer.almawaddah.org.sa/ لتمكين الأسر الناشئة من خلال إكسابهم المعارف والمهارات لتأسيس أسرة لديها القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقافي للإسهام في بناء مجتمع مستقر.

وخلق جيل من الأسر الواعية، وإرساء منظومة اجتماعية ممكّنة لديها الفھم الكامل للزواج، وكیفیة بناء علاقة ناجحة، وكیفیة التخطيط المالي للزواج والإدارة المالية للأسرة والإدخار.

كما يمكن الحصول على حقيبة الاستعداد الزواجي عبر موقع المودة الإلكتروني www.almawaddah.org.sa الذي يحتوي على مجموعة كبيرة من الحقائب التدريبية التي تُعنى بالأسرة وقضاياها، ويمكنكم الاطلاع على الدراسات والأبحاث الأسرية وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع.



