"أمن الطرق" ينبّه قائدي المركبات بمكة.. أمطار ورياح تَحُدّ من الرؤية

طالَبَ بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة تفاديًا لوقوع أي مكروه

نبّهت القوات الخاصة لـ"أمن الطرق" مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من: (الشعيبة- القنفذة- الليث- المظيلف) من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، مع استمرار الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وأضافت في تغريدة على حسابها بتويتر قالت فيها: "لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (الشعيبة، القنفذة، الليث، المظيلف)؛ نود التنويه بأن المنطقة تشهد استمرار أمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة لتفادي أي مشكلات.

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19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 03:21 PM

طالَبَ بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة تفاديًا لوقوع أي مكروه

"أمن الطرق" ينبّه قائدي المركبات بمكة.. أمطار ورياح تَحُدّ من الرؤية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نبّهت القوات الخاصة لـ"أمن الطرق" مستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من: (الشعيبة- القنفذة- الليث- المظيلف) من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، مع استمرار الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وأضافت في تغريدة على حسابها بتويتر قالت فيها: "لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (الشعيبة، القنفذة، الليث، المظيلف)؛ نود التنويه بأن المنطقة تشهد استمرار أمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة لتفادي أي مشكلات.

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