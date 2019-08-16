بلدية جنوب مكة تضبط وتتلف 300 ذبيحة فاسدة بحوش شعبي

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية 300 ذبيحة، وجدت داخل حوش شعبي جنوب المنطقة.
وفي التفاصيل؛ أتلفت بلدية جنوب مكة الفرعية، اليوم 300 ذبيحة وجدت داخل حوش شعبي بالحسينية، وقد تم تطهير الموقع بالكامل.
واستدعت البلدية صاحبه لتطبيق اللائحة بحق المخالف.
قامت بتطهير الموقع واستدعت صاحبه لتطبيق اللائحة بحقه
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية 300 ذبيحة، وجدت داخل حوش شعبي جنوب المنطقة.
وفي التفاصيل؛ أتلفت بلدية جنوب مكة الفرعية، اليوم 300 ذبيحة وجدت داخل حوش شعبي بالحسينية، وقد تم تطهير الموقع بالكامل.
واستدعت البلدية صاحبه لتطبيق اللائحة بحق المخالف.