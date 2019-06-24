قناة "MBC" ترصد أجواء الطبيعة الخلابة بعسير في "براد الجنوب"

في سلسلة تقارير يرصدها الزميل منصور المزهم

تعرض قناة MBC سلسلة تقارير صحفية يومية من منطقة عسير، ترصد فيها الطبيعة الخلابة والأجواء الصيفية والمناطق السياحية والتراثية في عسير.



وتعرض التقارير في فقرة "براد الجنوب" عبر نشرة التاسعة وبرنامج MBC في أسبوع ويقدمها الزميل منصور المزهم.



وتضمنت التقارير، تقريراً عن قرية الحبلة التراثية السياحية، وتقريرًا عن السودة والفعاليات المصاحبة فيه، ولقيت السلسلة تفاعل المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعية.