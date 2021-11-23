"التحالف" يعلن: توجيه ضربات جوية لمخازن الأسلحة والذخيرة ومواقع صواريخ الحوثي في صنعاء

تدمير هدف كبير للصواريخ الباليستية بحي ذهبان واستهداف المواقع السرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قصف مواقع الأسلحة والذخائر، وأماكن تخزين الصواريخ الباليستية الحوثية بصنعاء.

وأكّد "التحالف" اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وقال تحالف دعم الشرعية، إن المواقع السرية للميليشيا بصنعاء اتخذت المستشفيات والمنظمات والمدنيين دروعاً بشرية.

وتمّ تداول صور ومقطع فيديو لانفجارات تلت ضربات التحالف لمواقع الأسلحة والذخائر وتخزين الصواريخ الباليستية الحوثية بصنعاء.

وأكّد "التحالف" تدمير هدف كبير للصواريخ الباليستية بحي ذهبان في صنعاء، وقال "العملية في صنعاء استهدفت مواقع سرية للصواريخ الباليستية".