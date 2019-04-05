جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تكرّم الأطباء المقيمين في يومهم الـ 19

كرّمت البرنامج التدريبي المثالي وشهادات الاختصاص وأفضل 3 بحوث طبية

نيابةً عن المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، دشن الدكتور محمد الزهراني المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالقطاع الغربي، اليوم الخميس، حفل تكريم الأطباء المقيمين في يومهم التاسع عشر في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات مسؤولي الشؤون الصحية.

وبدأ حفل الافتتاح بآيات عطرة من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس اللجنة المنظمة الدكتور أحمد الرفاعي كلمة قال فيها : إننا بدأنا فصلاً جديدًا من حياتنا في يومنا الأول في كلية الطب، فأصبحت الرحلة الدراسية بعد ذلك مثيرة للاهتمام ، وممتعة ، لكنها مرهقة، وذلك لتوفير أعلى كفاءة في الرعاية الصحية فهي مسؤولية كبيرة تتطلب التفاني والالتزام لكي نرقى بمستوى صحي مميز.

وبعد ذلك تم تقديم عرض مرئي لمسيرة التعليم الطبي، ثم ألقت مديرة قسم التعليم الطبي بعمادة الدراسات العليا الدكتورة جميلة الرحيمي كلمة أشارت فيها إلى أن هذا الحفل السنوي يأتي تقديرًا للنتائج المميزة التي ارتقت لها عمادة الدراسات العليا متمثلة بجهود أطبائها المقيمين وأطباء الزمالة خلال مسيرتهم العملية المباركة وصولاً للنجاح والتخرج، ويأتي تأكيدًا لحرص إدارة التعليم الطبي على استمرار التميز والتزامها بالإشراف والتطوير لجميع برامج شهادة الاختصاص وبرامج الزمالة للتخصصات الدقيقة المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث إن نجاح هذه البرامج التدريبية ممثل بهذه النخبة من الخريجين والخريجات كأطباء مميزين بخبرات عالية سيثري الكوادر الوطنية ويُسهم بخدمة المجتمع توافقًا مع الرؤية المستقبلية لوطننا المعطاء.

وألقى الدكتور محمد الزهراني كلمة الحفل والتي أوضح فيها "أن معظم التخصصات الطبية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني معترف بها من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، حيث حرصنا جميعًا على تهيئة البيئة المناسبة لتخريج أطباء متميزين في هذا المجال الإنساني وبحمد الله وتوفيقه نفخر بتخريج دفعات حاصلين على تلك البرامج لدعم مسيرة التطوير في القطاع الصحي، حيث أصبحت هذه البرامج رافدًا لمنظومة النظام الصحي في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة في هذا الوطن المعطاء تبذل كل ما من شأنه جعل بلدنا في مصاف العالمية.

وشهد الحفل تكريم الأطباء والطبيبات وتوزيع الشهادات التقديرية كما كرّم أفضل استشاري من ناحية التدريب من كل قسم، وأفضل طبيب مقيم من كل برنامج، كما تم تكريم البرنامج المثالي من بين البرامج التدريبية وشهادات الاختصاص، وكُرّمت أفضل 3 بحوث طبية من قِبل الأطباء المقيمين، وقدمت إدارة التعليم الطبي هدية تذكارية للدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي استلمها نيابة عنه الدكتور الزهراني.