متحدث "مدني الطائف" إلى رتبة "عميد"

صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير العلاقات والإعلام، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف؛ إلى رتبة "عميد".

وقام مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد عمر بن عبيد المقذلي؛ بتقليد "الشريف" رتبته الجديدة، مباركاً له الثقة الملكية ومهنئاً إياه بالترقية.

بدوره، عبّر العميد "الشريف"؛ عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلا المولى -عزّ وجلّ- أن تكون عوناً له على طاعة الله وحافزاً له إلى بذل مزيد من العطاء.