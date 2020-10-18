أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

كان قد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي بين الطرفين

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية الجديدة، التي تم الاتفاق عليها أمس السبت، لوقف القتال في إقليم قره باغ.. كان قد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي.

وقالت أرمينيا بعد إعلان وقف إطلاق النار، إن الجيش الأذربيجاني شن صباح اليوم الأحد، هجوماً في الاتجاه الجنوبي من خط التماس في قره باغ، على الحدود مع إيران.

ووفق "روسيا اليوم"، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان؛ فإن القوات الأذربيجانية، تتقدم تحت غطاء نيران المدفعية للسيطرة على مواقع جديدة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن الجيش الأرمني انتهك بشكل صارخ وقف إطلاق النار الجديد، بقصفه بالمدفعية مواقع للقوات الأذربيجانية على خط التماس في قره باغ.

أرمينيا أذربيجان

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18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 10:40 AM

كان قد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي بين الطرفين

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية الجديدة، التي تم الاتفاق عليها أمس السبت، لوقف القتال في إقليم قره باغ.. كان قد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي.

وقالت أرمينيا بعد إعلان وقف إطلاق النار، إن الجيش الأذربيجاني شن صباح اليوم الأحد، هجوماً في الاتجاه الجنوبي من خط التماس في قره باغ، على الحدود مع إيران.

ووفق "روسيا اليوم"، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان؛ فإن القوات الأذربيجانية، تتقدم تحت غطاء نيران المدفعية للسيطرة على مواقع جديدة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن الجيش الأرمني انتهك بشكل صارخ وقف إطلاق النار الجديد، بقصفه بالمدفعية مواقع للقوات الأذربيجانية على خط التماس في قره باغ.

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