القادسية : صمتنا كثيرًا فظلمنا .. نطالب بتقنية var والحكام الأجانب في مبارياتنا

طالبت إدارة نادي القادسية، عبر خطاب رفعته بشكل رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين مرفقًا به "ضمان مالي" من النادي، بتطبيق تقنية الفيديو والاستعانة بالحكم الأجنبي في مباريات الفريق بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وقال النادي عبر بيان:"انطلاقًا من حرص إدارة النادي على أن تسود العدالة في منافستنا الرياضية وخصوصًا أن هذا الدوري يحمل اسمًا غاليًا على شباب هذا الوطن وهو دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى والذي اقترب من منعطف النهاية وبناء على ما أفرزته مباراة القادسية مع شقيقه نادي العين من أخطاء تحكيمية وهو ما أثر على روح المنافسة والعدالة وبالتالي تغيير مجرى ونتيجة المباراة.

عليه نؤكد أن هذه الأخطاء تكررت ضدنا كثيرًا.. وفي كثير من المباريات السابقة سواء المنقولة أو غير المنقولة وكنا على تواصل مع مسؤولين في اتحاد القدم ورابطة دوري المحترفين ولجنة الحكام من باب تجنب هذه الأخطاء ولكن للأسف يبدو أن سكوتنا طوال الفترة السابقة كان خاطئًا مما جعل الأخطاء تتكرر أكثر.

ومن هذا المنطلق فإننا نطالب المسؤولين عن رياضة كرة القدم التدخل العاجل والفوري لكيلا تتعرض الأندية السعودية إلى أخطاء تؤثر على العمل الاحترافي والذي يتطلع له الجميع في ظل الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة.

ولذلك نطالب مسؤولي اتحاد القدم وعلى رأسهم رئيس الاتحاد ياسر المسحل وكذلك رابطة دوري المحترفين بما يلي:

1- تطبيق تقنية الفار في مباريات القادسية المنقولة تلفزيونيًا.

2- السماح لنادينا باستقطاب حكام أجانب لمبارياته غير المنقولة تلفزيونيًا.