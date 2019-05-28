الأمن العام ينشر عدداً من اللوحات التوعوية والتوجيهية الموجّهة لضيوف الرحمن

في عدد من الطرق والميادين بمكة وجدة .. تزيد على 100 لوحة

نشرت قيادة التوعية والإعلام بالأمن العام، عدداً من اللوحات التوعوية والتوجيهية الموجّهة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ، في عددٍ من الطرق والميادين في مكة المكرّمة ومحافظة جدة تزيد على 100 لوحة.

وأوضح مساعد قائد قوات أمن العمرة العميد أحمد بن سعد الأحمدي؛ أنه رُوعي في هذه اللوحات التي جاءت إنفاذاً لتوجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ ودعماً من قائد قوات أمن العمرة اللواء سعيد بن سالم القرني؛ تحقيقاً للأهداف المرجوة من خلال انتقاء عدد من الميادين والطرقات التي يسلكها الزائر والمعتمر حتى وصوله إلى مكة المكرّمة بمحتوى إعلامي وتوعوي وإرشادي يحمل مضموناً هادفاً ومختصراً يسهّل على القادم الاستفادة منه وبخمس لغات، منها: العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردية.

وأفاد بأن القمم التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كانت لها رسائل توجيهية ذات طابع أمني ومروري من خلال تنفيذ عددٍ من اللوحات الإرشادية والتوجيهية لقائدي المركبات وعابري الطرق إلى مكة المكرّمة؛ حيث تم تجهيز عدد من اللوحات تُعنى بالقمم تحمل مضامين توجيهية تبيّن الطرق التي يُمنع الدخول إليها، وكذلك البدائل المتاحة، إضافة إلى عدد من اللوحات التي تبرز أهمية التعاون مع رجال الأمن لإنجاح مهامهم الأمنية خلال انعقاد القمم في هذا الوقت الذي يشهد فيه المسجد الحرام كثافة من الزوّار والمعتمرين؛ مطالباً الجميع -خاصة مَن سبق لهم أداء العمرة- بإفساح المجال لإخوانهم المسلمين القادمين من خارج المملكة لأداء العمرة لأول مرة؛ مطالباً في الوقت نفسه بالاعتماد على النقل العام خلال فترات الإغلاق المحدّدة من 23 – 27 رمضان.