"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية

كرم الدكتور يحيى آل مفرح المدير العام للتعليم المستمر بوزارة التعليم، مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي على جهوده الفاعلة ومشاركته في تحكيم الدروس العلمية لمعلمي ومعلمات التعليم المستمر في مدرسة بث وتسجيل الدروس عن طريق القنوات الفضائية للفصل الأول من العام الدراسي 1442 هـ.