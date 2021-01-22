"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية

كرم الدكتور يحيى آل مفرح المدير العام للتعليم المستمر بوزارة التعليم، مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي على جهوده الفاعلة ومشاركته في تحكيم الدروس العلمية لمعلمي ومعلمات التعليم المستمر في مدرسة بث وتسجيل الدروس عن طريق القنوات الفضائية للفصل الأول من العام الدراسي 1442 هـ.

0

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 01:03 AM

"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

0 404

كرم الدكتور يحيى آل مفرح المدير العام للتعليم المستمر بوزارة التعليم، مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي على جهوده الفاعلة ومشاركته في تحكيم الدروس العلمية لمعلمي ومعلمات التعليم المستمر في مدرسة بث وتسجيل الدروس عن طريق القنوات الفضائية للفصل الأول من العام الدراسي 1442 هـ.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021