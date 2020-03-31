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إجمالي الإصابات اقترب من الـ 45 ألفاً والوفيات تتجه صوب الـ 3 آلاف

حصيلة كورونا في إيران آخر 24 ساعة.. 141 وفاة و2898 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 141 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي لديها إلى 2898 حالة وفاة.

كما كشفت عن تسجيل 3111 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية؛ ليرتفع الإجمالي لديها إلى 44606 حالات.