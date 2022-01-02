طاجيكستان تعفي مواطني المملكة من تأشيرات الدخول المسبقة

يحق للسعودي الإقامة لمدة 30 يومًا

أصدرت حكومة جمهورية طاجيكستان قرارًا رسميًا ينص على إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرات الدخول إلى جمهورية طاجيكستان، ابتداءً من 1 يناير 2022م، وذلك ضمن قرار رسمي صدر في 26 أكتوبر 2021م حول إعفاء رعايا 52 دولة في العالم من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الطاجيكية.



وأوضح سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض اليوم، أن المملكة في مصاف الدول التي يدخل رعاياها جمهورية طاجيكستان دون الحاجة إلى التأشيرة المسبقة، وذلك من منطلق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المتميزة بين البلدين وحرص الحكومة الطاجيكية على تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع المملكة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأكد السفير أنه بموجب هذا القرار يمكن لأي مواطن سعودي أن يسافر إلى طاجيكستان من دون تأشيرة مسبقة سواء إلكترونية أو ورقية أو عند الوصول إلى المطار، ويحق له أن يقيم في البلاد لمدة أقصاها ثلاثون يومًا، وإذا أراد أن يقيم أكثر من المدة المشار إليها فبإمكانه أن يمددها لدى الجهات المعنية.