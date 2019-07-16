عملية الساعات الـ 5 تُنقذ حياة معتمر عانى نزيفاً حاداً بالبطن

أجراها فريق طبي متخصّص بمستشفى النور بمكة .. حالتة جيدة

أسهم -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى النور التخصُّصي بمكة المكرّمة، في إنقاذ حياة معتمر يمني يعاني تليفاً شديداً بالكبد؛ أدّى إلى تكوُّن دوالي وريدية كبيرة حول المعدة والمريء، وتضاعفت إلى حدوث نزيفٍ شديدٍ وتقيؤ الدم بصورة غزيرة أثرت في حياته.

وتمّ استدعاء فريق أمراض الجهاز الهضمي الذي قام بعمل تدخلٍ عاجلٍ عن طريق منظار للبطن، ولكن نظراً لتقدم حالة المريض استمر النزيف، وبعد تنويم المريض بقسم العناية المركّزة تم عمل تدخلٍ عاجلٍ عن طريق وضع دعامة وريدية موصلة بين الوريد الأجوف السفلي والوريد البابي؛ لتقليل ارتفاع ضغط الدم بالوريد البابي ودوالي المعدة والمريء؛ الأمر الذي أدّى إلى إيقاف النزيف.

واستغرقت العملية نحو خمس ساعات وتوقف النزيف بعدها مباشرةً وتحسنت حالة المريض في خلال أسبوع، ومن ثم خروجه من المستشفى، ولله الحمد.