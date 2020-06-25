"الجعيد": قطر حاولت تسييس شكواها أمام "التجارة العالمية" فخسرت قضيتها

قال: دول دعمت المملكة لحماية أمنها وقدمت ملخصاً يثبت ضلوع الدوحة في دعم ‫الإرهاب

أكد أستاذ القانون الجنائي أصيل الجعيد أن ‫قطر ادعت في شكواها الخاسرة أمام منظمة التجارة العالمية أن المقاطعة ساهمت في التقليل من فعالية اتفاقية حقوق الملكية الفكرية، مضيفاً بأن"beIN" لم تتمكن من مقاضاة "beoutQ" داخل ‫السعودية لأنها لم تقدم شكوى بهذا الشأن فسقط حقها.



وأضاف الجعيد أن الجانب القطري قدم أكثر من 250 من الوسائط مما اعتقدوا أنها أدلة تدعم مزاعمهم وارتكزت ‫قطر على إفادة شاهد مقيم في قطر وتحفّظت على معلوماته وشخصيته بحجة الحماية له، وقد دفعت ‫السعودية بعدم محايدة الشاهد لارتباطه بقطر كما أنها لم تقبل تحفظ قطر على هوية الشاهد بحجة حمايته واعتبرت أن هذا التلميح يتضمن إساءة للمملكة فرفضت الاطلاع على الشهادة.



وأكد أن قطر طلبت إقامة اللجنة القضائية في 2018، وحضرت الدول الأعضاء كطرف ثالث وهي ‫الإمارات و‫البحرين ‫اليمن و‫أستراليا و‫البرازيل و‫كندا و‫الصين و‫الهند و‫اليابان و‫كوريا و‫المكسيك والنرويج و‫روسيا و‫سنغافورة و‫الاتحاد الأوروبي و‫تركيا و‫أوكرانيا و‫أمريكا.



وقال "الجعيد": بعد مطالعتي لتفاصيل الحكم فإن ‫السعودية اعترضت على قبول اللجنة القضائية للشاهد، حيث إن فرض إجراءات إضافية لضمان سرية الشهادة وسلامة الشاهد لا تتوافق مع (الإطار الزمني والموضوعي) المتفق عليه مسبقاً والمعتبر لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لتقديم الدفوع بين الأطراف وتمسكت ‫السعودية بالاعتراض بشدة على اعتبار شهادة الشاهد قرينة معتبرة في القضية، حيث إن العدالة المتوخية تتطلب أن تحترم الدفوع وأوقات تقديمها ويجب إعطاء المملكة وقتاً للرد وقد يؤدي الطلب القطري لفرض إجراءات سرية إلى تأخر تسلم شهادة الشاهد إلى المملكة.



وأضاف: بناءً عليه أبدت اللجنة تعاطفاً قانونياً معتبراً مع أي طلب لاحق من المملكة لتقديم مذكرة جوابية تكميلية وعلى الجانب الآخر فقد اعتبرت اللجنة شهادة الشاهد قرينة مقبولة وعندها قدمت ا‫لسعودية اعتراضاً للجنة مفاده أنها ترفض استلام شهادة الشاهد وقامت اللجنة بإخطار ‫السعودية بعزمها إرسال الشهادة مكتوبة ومسموعة للسعودية حتى لو لم تعلق عليها وإشارة إلى سيادة الأطراف فقد اعترضت ‫السعودية على إجراء اللجنة واعتبرت أن سيادتها كطرف في النزاع ينبغي احترامها ولها الحق في قبول الشهادة أو رفضها.



وأوضح: وتراجعت اللجنة عن قرارها ثم أعلنت ‫السعودية تمسكها بمبدأ السيادة والأمن الإقليمي ورفضت التعامل مع الحكومة القطرية بشكل مباشر أو غير مباشر ويؤكد هذا تأثير سيادة الأطراف في النزاعات الدولية، حيث الأطراف لا يتصرفون كأشخاص بل كدول تتعامل بناءً على السيادة والعلاقات الثنائية والمواقف السياسية.



‏وأكد: ولطبيعة النزاع قامت اللجنة بحظر الاتصالات بين الأطراف طوال فترة نظر القضية، كما قررت اللجنة التباحث مع كل طرف من خلال إجراء مكتوب فقط وأن يتم تسليم المذكرات الجوابية لكلا الطرفين عبر سكرتارية اللجنة ونتبين هنا أن الموقف السياسي بين البلدين قد أثار ظروفاً خاصة لهذه اللجنة وقدمت حكومة ‫الإمارات عددًا من الأدلة لدعم موقف ‫السعودية كان من بينها رسالة مترجمة لوزير الخارجية القطري تدل على إخلال ‫قطر باتفاق ‫الرياض إلا أن قطر دفعت بأن الإمارات ترجمت الرسالة بشكل خاطئ وحذفت عدة فقرات منها وقد اعتبرت الإمارات أن النقاط التي أثارتها قطر غير جوهرية.



واستدرك: كما ادعت ‫قطر أن قطع العلاقات ‫السعودية معها قد أثر على حماية الملكية الفكرية للشركات القطرية داخل المملكة، فردت السعودية بأنها اتخذت موقفاً سليماً لحماية الأمن الإقليمي وقدمت للجنة ملخصاً يثبت ضلوع قطر في دعم ‫الإرهاب، فأجابت قطر بأن هذا غير متعلق بالقضية كما أوضحت ‫السعودية أن ‫وزارة الإعلام السعودية قد أصدرت تعميماً في 19 يونيو 2017 يفيد بأن شركة beIN غير مرخصة لتوزيع أي محتوى إعلامي داخل السعودية، وأضافت أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية لم تتلق بلاغاً من beIN عن أي انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية.



وأضاف: وأكدت ‫السعودية عدم وجود أي دليل لعمليات beoutQ أمام السلطات السعودية ذات الاختصاص الحصري لحقوق التأليف والنشر في وقت إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كما أن كلاً من شركة beIN والحكومة القطرية لم يقدما شكوى جنائية أو مدنية ضد beoutQ والقضاء لا يحرك الدعوى من تلقاء نفسه.



وأردف: وردت قطر أن الدعوى الجنائية يتم تحريكها من قبل الجهات المختصة ولاتحتاج لتقديم الشكاوى، وقد التزمت ‫السعودية بأن تحريك الدعاوى لابد أن يبدأ من أحد الأطراف حتى لو كانت متعلقة بالحق العام ولا يمكن رفع قضية لعدم وجود فرع رسمي لشركة beIN في المملكة كما لا يوجد فرع لشركة beoutQ.



وواصل: كما ادعت ‫قطر بأن ‫السعودية لم تحرك دعوى جنائية في نطاق الاختصاص القضائي، وذلك يخالف المادة (61) من اتفاقية التربس فردت ‫السعودية بأنها تلتزم بالمادة (73) فقرة ب/3 الخاصة بالاستثناءات الأمنية من ذات الاتفاقية لعدم إمكانية التقاضي في ظل ما يعرف بالحالة الطارئة في العلاقات الدولية.



واختتم: اتفقت على ذلك ‫أمريكا واعتبرت أن هذه المادة تمثل مبدأً الحكم السيادي الذي ينص على أنه في حال تعارضت اتفاقية دولية مع سيادة وأمن الدولة فإن السيادة والأمن مقدمان على الالتزامات الدولية بعد كل ما تقدم حكمت اللجنة لصالح ‫السعودية، وقد بلغ عدد القضايا التي تم الاستئناس بها أمام هذه اللجنة (40) قضية وأصدرت اللجنة في 6 ديسمبر 2019 الجزء الوصفي من التقرير المبدئي، ثم التقرير المرحلي ويحتوي توصيات للتنفيذ القضائي وفي 27 أبريل 2020 صدر التقرير النهائي.