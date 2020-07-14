"رويترز": امتثال أعضاء "أوبك" لتخفيض النفط بلغ 107%

نقلت "رويترز" عن مصدر في "أوبك+" اليوم (الثلاثاء)، أن "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا حققوا امتثالاً بنسبة 107 بالمئة بتخفيضات إنتاجهم النفطي المتفق عليها في يونيو (حزيران).
وتجتمع لجنة وزارية لـ"أوبك+" غداً، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجري مد أجل التخفيضات غير المسبوقة والبالغة 9.7 مليون برميل يوميًا أو تقليصها إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.
اللجنة الفنية تجتمع غداً لبحث حسم التمديد أو التقليص
نقلت "رويترز" عن مصدر في "أوبك+" اليوم (الثلاثاء)، أن "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا حققوا امتثالاً بنسبة 107 بالمئة بتخفيضات إنتاجهم النفطي المتفق عليها في يونيو (حزيران).
وتجتمع لجنة وزارية لـ"أوبك+" غداً، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجري مد أجل التخفيضات غير المسبوقة والبالغة 9.7 مليون برميل يوميًا أو تقليصها إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.