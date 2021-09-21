الصين تسجل 72 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البر الرئيسي سجل 72 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين.

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي، يبلغ الآن 95810؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.