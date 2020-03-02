وكيل "الطوال" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب

استضافها "تعليم صامطة" بحضور عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية الأمنية

دشن وكيل محافظة الطوال جابر بن محمد عواف اليوم انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 تحت شعار "السلامة أولاً" والمعرض المصاحب والتي نظمتها إدارة الدفاع المدني بالمحافظة واستضافها مكتب تعليم صامطة بابتدائية العباس بن عبدالمطلب بالمباركة، بحضور رئيس الشؤون المدرسية بمكتب تعليم صامطة جابر بن محمد مدخلي ومدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطوال المقدم هاديَ محمد كريري وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية الأمنية.

ورحب رئيس الشؤون المدرسية بمكتب تعليم صامطة الأستاذ جابر بن محمد مدخلي بسعادة وكيل محافظة الطوال وبمسؤولي الدوائر الحكومية.

وأكد "مدخلي" أن اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 هو مناسبة توعوية هدفها نشر ثقافة السلامة بين كافة أفراد المجتمع والتعريف بأهمية السلامة وأيضاً ذلك لأبنائنا الطلاب، ويأتي استضافة المكتب للفعاليات والمعرض تفعيلاً لهذا اليوم الذي تم الاحتفال به في كافة أنحاء مملكتنا الغالية وبمساهمة من رجال الدفاع المدني الذين كان لهم الأثر الطيب والمميز لإنجاح الاحتفالية الأمر الذي يساهم أيضاً في نشر الوعي بين طلاب المدارس وترسيخ مفهوم السلامة لديهم.

وقدم مدخلي شكره وتقديره لمدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطوال والجهات المشاركة على اختيارهم لمكتب تعليم صامطة لتفعيل هذا اليوم العالمي كما شكر قائد ابتدائية العباس بن عبدالمطلب على تهيئة المدرسة لإقامة هذه الفعاليات.

وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالطوال المقدم هادي محمد كريري أن المديرية العامة للدفاع المدني دأبت منذ انضمامها للمنظمة الدولية للحماية المدنية المشاركة السنوية في اليوم العالمي للدفاع المدني والذي يخصص سنوياً موضوعاً توعوياً يتم التركيز عليه، ويأتي هذا العام تحت شعار (السلامة أولاً) والذي يهدف من خلاله لتعزيز مفهوم السلامة مع تغير طبيعة حياة الفرد والاستخدام الواسع لمصادر الطاقة والتقنية وأدوات كثيرة تهدد الأرواح وممتلكات المجتمع وأكد أن الاحتفالية بهذا اليوم مصدر فخر واعتزاز لكل أفراد الدفاع المدني.

الجدير بالذكر أن الجهات الحكومية المشاركة في تفعيل فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب إدارة الهلال الأحمر بالطوال ومستشفى الطوال العام.

شهد الحفل حضور مدير شرطة الطوال المقدم طاهر علي صميلي ونائب مدير قطاع حرس الحدود بالطوال الرائد إبراهيم بالعوص و‏مدير شرطة الموسم النقيب محمد هادي الدغريري.