شاهد من منى .. رجال الأمن نموذج إنساني في العطاء والتفاني

لم يقتصر جهود وعطاء رجال الأمن بالمشاعر المقدسة على الحفاظ على الأمن وتنظيم سير أفواج الحجاج بل تجلت العديد من صورهم بأسمى الأفعال حيث تجلت فيها الإنسانية ومساعدة الكبار واحتضان الصغار على امتداد رحلة الحج.
ففي منى رصدت عدسة "سبق" قيام ثلاثة من رجال الأمن بمساعدة مسنة من جنسية آسيوية وحمل عربتها بسواعدهم حتى النزول من أحد السلالم "الدرج" بمشعر منى أثناء ذهابها لرمي الجمرات، في مشهد تغلب فيه الجانب الإنساني وظهرت فيه أروع الأمثلة في العطاء والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن.موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج
ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن
لم يقتصر جهود وعطاء رجال الأمن بالمشاعر المقدسة على الحفاظ على الأمن وتنظيم سير أفواج الحجاج بل تجلت العديد من صورهم بأسمى الأفعال حيث تجلت فيها الإنسانية ومساعدة الكبار واحتضان الصغار على امتداد رحلة الحج.
ففي منى رصدت عدسة "سبق" قيام ثلاثة من رجال الأمن بمساعدة مسنة من جنسية آسيوية وحمل عربتها بسواعدهم حتى النزول من أحد السلالم "الدرج" بمشعر منى أثناء ذهابها لرمي الجمرات، في مشهد تغلب فيه الجانب الإنساني وظهرت فيه أروع الأمثلة في العطاء والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن.