"شرطة مكة" تغرِّم 159 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات

وفق العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (159) مخالفًا؛ وذلك لعدم ارتدائهم الكمامات، بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.


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03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 08:08 PM

وفق العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية

"شرطة مكة" تغرِّم 159 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (159) مخالفًا؛ وذلك لعدم ارتدائهم الكمامات، بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.


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