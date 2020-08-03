"شرطة مكة" تغرِّم 159 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات

وفق العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (159) مخالفًا؛ وذلك لعدم ارتدائهم الكمامات، بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.



