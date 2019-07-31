هيئة الأرصاد تصدر دليلاً إلكترونياً بلغات عدة لتوعية ضيوف الرحمن

للوصول إلى أكبر عدد من الحجاج والاستفادة من محتواه البيئي والأرصادي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، دليلاً إلكترونياً لتوعية الحجاج بالمعلومات الأرصادية والبيئية بعنوان "الأرصاد والبيئة في الحج" لموسم الحج لهذا العام 1440هـ.

ويتضمن الكتاب الذي أصدرته الهيئة، باللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو بهدف الوصول إلى عدد أكبر من الحجاج، الاستفادة من محتواه البيئي والأرصادي، حيث يفتتح الكتاب بلمحة عن علاقة الأرصاد والبيئة والحج ومدى أهميتهما، كما يتضمن أيضاً تقريراً عن الحالة السائدة والتوقعات المناخية لكل من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، من خلال درجات الحرارة والأمطار والرياح السطحية ونسبة الرطوبة المتوقعة، وجميع تلك المعلومات متوافرة باللغات الأربع ويحتوي الكتاب كذلك على معلومات حول مناسك الحج، ووسائل التواصل مع الهيئة عبر الرقم 988، والموقع الإلكتروني وكذلك تطبيق "أرصاد" الذي يمكن للحجاج الاستفادة منه بمعرفة الحالة الجوية بشكل مستمر.

الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت المعرض المتنقل التوعوي التثقيفي بالأرصاد والبيئة للهيئة، بهدف توعية حجاج بيت الله الحرام بالمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة خلال برامج تثقيفية متنوعة حول الأرصاد، وكيفية التعرف على قياس درجات الحرارة، ورصد جودة الهواء، ونقل المعلومات بشكل مباشر إلى الشاشات التفاعلية، إضافة إلى عرض البرامج التوعوية والتثقيفية التي تحتوي على التعريف بالطقس من خلال عرض أنواع السحب وكيفية التعرف عليها وعرض آلية التفتيش البيئي والتعرف على أنواع النفايات والمخلفات وآلية تدويرها، وتوزيع حقيبة الحاج التي تحتوي على هدية عينية من الهيئة.

علماً أن الهيئة ستقدم أعمالها الأرصادية والبيئية في المشاعر المقدّسة والمدينة المنوّرة والمطارات والطرق السريعة، وكذلك تم توفير غرفة عمليات للأرصاد والبيئة في منى، لتقديم التحليل والتدقيق على المعلومات والبيانات سواء الأرصادية منها أو البيئية، وتسهيل وصولها للجهات المستفيدة بشكل مستمر، ومركز إعلامي متكامل لخدمة الإعلام والمرئي والمقروء على مدار الساعة، في صورة تتسم بالإتقان والتنظيم والتقنية العالية بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج، وتمكنت من مزاولة مهامها في رصد حالة الطقس بأجواء المشاعر المقدسة منذ بداية شهر ذي القعدة الحالي بهدف خدمة حجاج بيت الله الحرام وفق مهامها ومسؤوليتها، ومن خلال المختصين في العمل البيئي والأرصادي.