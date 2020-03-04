غداً الخميس في جدة.. انطلاق "البلاي أوف" للسلة السعودية

تقام بنظام التجمع بمشاركة 6 أندية

تستضيف صالة وزارة الرياضة بجدة، غداً الخميس، المرحلة النهائية (خروج المغلوب - البلاي أوف) للدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، والتي ستقام منافساتها بنظام التجمع.

ويتنافس على اللقب 6 أندية هي: النصر (المتصدر)، أحد (الوصيف)، الاتحاد (الثالث)، الأهلي (الرابع)، الفتح (الخامس)، الهلال (السادس).

وتفتتح المنافسات غداً، بمواجهتين: الأولى بين الهلال والاتحاد عند الساعة 5 مساءً، ويليها الفتح والأهلي عند الساعة 7 مساءً.

وفي يوم جمعة 6 مارس، تستكمل المنافسات بمواجهتي الرد، الأولى بين الاتحاد والهلال الساعة 5 مساءً، والثانية الأهلي والفتح 7 مساءً، وسيتم بعد هذه المباراة تحديد المتأهلين للدور نصف النهائي، وفي حال تعادل أي فريقين فإنه يتم التوجه لوقت إضافي.

وفي يوم السبت 7 مارس، يلعب لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس عند الساعة 5 مساءً، بين الخاسرين (الاتحاد – الهلال – الفتح – الأهلي).

وتنطلق منافسات نصف النهائي يوم الأحد 8 مارس، ويلعب في المواجهة الأولى للدور نصف النهائي، أحد أمام (الفائز من لقاء الاتحاد والهلال) عند الساعة 5 مساءً، والنصر أمام (الفائز من الأهلي والفتح).

وفي يوم الاثنين 9 مارس، تلعب المواجهة الثانية للدور نصف النهائي، اللقاء الأول يجمع أحد ضد (الفائز من لقاء الاتحاد والهلال) عند الساعة 5 مساءً، والنصر مع (الفائز من الأهلي والفتح).

وتلعب يوم الثلاثاء 10 مارس، المواجهة الثالثة والأخيرة للدور نصف النهائي، وستكون المباراة الأولى بين أحد و(الفائز من لقاء الاتحاد والهلال) عند الساعة 5 مساءً، ثم النصر أمام (الفائز من الأهلي والفتح).

وفي يوم الأربعاء 11 مارس، تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الخاسرين في نصف النهائي، وستكون مواجهة واحدة عند الساعة 5 مساءً.

وتختم منافسات البطولة في النهائيات التي ستلعب من 3 مباريات في ثلاثة أيام متتالية، بدايةً من يوم الخميس 12 مارس والتي ستلعب فيها المواجهة الأولى، ثم الجمعة 13 مارس المواجهة الثانية، ثم السبت 14 مارس المباراة الثالثة، والتي سيلعن بعدها عن بطل الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة.