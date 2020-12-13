"الصحة": تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 202 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020، تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 359888 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 202 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 350549 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6048 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3291 والحالات الحرجة 499 حالة.