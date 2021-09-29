"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547090 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536125 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8713 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 224 حالة.