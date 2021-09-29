"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547090 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536125 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8713 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 224 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547090 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536125 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8713 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 224 حالة.