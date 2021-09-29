"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547090 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536125 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8713 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 224 حالة.

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29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 03:37 PM

"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547090 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536125 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8713 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 224 حالة.

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