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الشهري أشارت إلى أهمية تكيف المجتمع مع التغيرات والتحديات التي فرضتها كورونا

"التعليم": جميع الطلاب بكافة المراحل سيؤدون اختباراتهم حضورياً للفصل الدراسي الثاني

رفعت المتحدث الرسمي للتعليم العام ابتسام الشهري الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر والكبير للتعليم خلال جائحة كورونا.



وأضافت خلال مشاركتها اليوم في المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: دعم القيادة جعلنا فخورين بالنجاحات الكثيرة والمميزة التي تحققت أثناء جائحة ⁧#كورونا⁩ .



وتابعت الشهري: نشير إلى أهمية تكيف المجتمع مع التغيرات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.



وقالت: جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية سيؤدون اختباراتهم حضورياً للفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت أن الطلبة الذين لديهم مخاطر صحية وفق ما تقرره هيئة الصحة العامة “#وقاية” ستكون دراستهم عن بعد.