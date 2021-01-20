بهدفين في مرمى التعاون .. الهلال يحافظ على صدارة الدوري

حافظ الهلال على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بعد أن تمكن من العودة إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على التعاون بهدفين دون مقابل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الـ14.

وسجّل هدف الهلال الأول الفرنسي جوميز في الدقيقة 2، وأضاف فييتو هدف الهلال الثاني في الدقيقة 50، ليرفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة منفرداً بالصدارة عن الشباب والأهلي؛ ليصبح الفارق بين الهلال وأقرب منافسيه ثلاث نقاط.