"تعليم الرياض" ينظّم دورة تأهيلية للمعلمين المشاركين في برنامج STEAM

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض -ممثلة في إدارة الموهوبين- دورةً تدريبية لتأهيل وتدريب المعلمين المشاركين في برنامج (STEAM) خلال الفترة 16- 18 من جمادى الأولى 1440هـ، بمدارس المجد الأهلية بحي نمار.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن تنفيذ آلية برنامج (STEAM) التي تتطلب تدريب وتأهيل المعلمين المشاركين في البرنامج، والذي يستهدف طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

وأشار "العقيل" إلى أنه تم ترشيح 20 معلماً للمشاركة في البرنامج.