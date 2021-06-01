"الندوة العالمية" تنظم قافلة طبية لعلاج المرضى في النيجر

استمرت 5 أيام وعالجت 1500 مريض وتم توزيع الأدوية مجانًا

نظم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بدولة النيجر، قافلة طبية في منطقة ساجا بالعاصمة نيامي؛ حيث تنتشر الملاريا والتيفوئيد وأمراض الأطفال، ويعاني السكان من كثرة الوفيات بسبب قلة الرعاية الطبية.

استمرت القافلة لمدة (5) أيام واستفاد منها (1500) مريض، تم خلالها الكشف على الحالات المرضية وتوزيع الأدوية مجانًا.

ويعتبر حي ساجا من أكثر الأحياء فقرًا في العاصمة، ويقطن به عدد كبير من السكان الذين تعرضت منطقتهم مؤخرًا للسيول والفيضانات التي أغرقت بيوتهم وشردت الكثير من الأسر والعائلات وتسببت في تكوين المستنقعات التي ساعدت في انتشار البعوض والأمراض المعدية.

ولفت مدير مكتب الندوة إلى أن المستفيدين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم الذين دعموا هذه القافلة الطبية وما قدمته من دعم لسكان المنطقة، ووفرت لهم الرعاية الطبية اللازمة في هذا الوقت العصيب.