رعب كورونا.. اقترابك من شخص يكلفك غرامة ضخمة في ألمانيا

في إطار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس

فرضت السلطات غرامات مالية كبيرة على من "يحاول الاقتراب" من شخص آخر في مكان عام، وذلك تطبيقاً لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الغرامة المالية الجديدة، تصل قيمتها إلى 440 يورو "475 دولاراً".

وفرضت السلطات هذه الغرامة، التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي، في مسعى لكبح انتشار الفيروس المتفشي في ألمانيا وعدد كبير من دول العالم.

وبحسب التعليمات الجديدة، يحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة، على ألا تقل المسافة بينهما عن متر ونصف المتر.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" كانت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، قد أمرت المواطنين بالتزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، مثل شراء الحاجات الأساسية أو الذهاب إلى المستشفى.

ولدى الحكومات المحلية سلطة تحديد الغرامات على المخالفين، ففي العاصمة برلين -على سبيل المثال- يقول المسؤولون إن الغرامات تصل إلى 500 يورو.

وفي مدينة فرانكفورت الواقعة بولاية هسن، سيتم فرض غرامات تصل إلى 200 يورو، على أي تجمع في الشارع به أكثر من شخصين.

وفي بافاريا، أكبر ولايات ألمانيا وأكثرها تضررا من الفيروس مع ما يزيد على 18 ألف إصابة، أقرت السلطات المحلية غرامة على الأشخاص الذين يقتربون من الآخرين أقل من متر ونصف بقيمة 150 يورو.

تأتي هذه الإجراءات الصارمة في وقت وصل به عدد وفيات الفيروس في ألمانيا إلى أكثر من 1500، من إجمالي ما يقترب من 100 ألف إصابة.