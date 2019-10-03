كمين يطيح بـ6 أفارقة يقومون بصناعة وترويج العرق المسكر شمال المدينة

ضُبط بحوزتهم ٤٠ برميلًا بسعة ٢٢٥ لترًا و٤٣٤ قارورة معدة للبيع

تمكنت فرقة البحث والتحري بقوة الضبط الميداني بإدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة المدينة المنورة؛ من ضبط 6 أشخاص من الجنسية الأفريقية تقوم بصناعة وترويج العرق المسكر في موقع شمال المدينة المنورة؛ حيث تم عمل كمين من قبل رجال الأمن والإطاحة بجميع الأشخاص وتسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن فرق البحث والتحري بقوة الضبط الميداني رصدت أشخاصًا يترددون بشكل مستمر، وخاصة بعد منتصف الليل، على موقع داخل أحد الأودية التي تحتضن مياه الصرف الصحي، وبعد رصدهم تم عمل كمين والقبض عليهم، واتضح أنهم يصنعون العرق المسكر في مصنعين متقاربين.

وبيّنت المصادر أنه تم ضبط ٤٠ برميلًا مليئًا بسعة ٢٢٥ لترًا، و٤٣٤ قارورة بسعة لتر ونصف جاهزة ومعدة للبيع، و١٦ أنبوبة غاز، و٦ مراكب غاز حجم كبير، و٦ قدور ضغط حجم كبير، وعدد كبير من ليات نحاس وغاز وأدوات تصفية، كما قام أفراد الضبط الميداني بإتلاف ما يتطلب إتلافه وتسليم المصادرات والأشخاص لقسم الشرطة.