"الفيصل": نريد أن يفخر كل مواطن بهذه الفعاليات.. وقريباً سنعلن برنامج موسم الدرعية

في المؤتمر الصحفي الخاص بنزال بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل

استضاف حي طريف بمدينة الدرعية التاريخية مساء اليوم الأربعاء المؤتمر الصحفي الخاص بنزال بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، والتي تجمع بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه حامل اللقب السابق البريطاني أنتوني جوشوا، وسط حضور إعلامي كبير لوسائل الإعلام العالمية والمحلية؛ وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وتأتي إقامة هذا المؤتمر تمهيداً للنزال التاريخي المرتقب على اللقب العالمي والمقرر إقامته يوم السبت الموافق 7 ديسمبر المقبل تحت شعار "صراع على الكثبان الرملية"، وتستضيفه الدرعية التاريخية.

وسيقام النزال التاريخي الذي يحدث للمرة الأولى في الشرق الأوسط على حلبة مفتوحة في الهواء الطلق معدّة خصيصاً لهذا الحدث في قلب المناظر الأثرية للدرعية التاريخية.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز الفيصل: إن الرياضة وسيلة تواصل مع العالم أجمع، ورسالة محبة من المملكة للعالم وخطوة أخرى في سبيل توجه السعودية لاستقبال العالم في أرضها الخيرة.

وتابع: نريد أن يفخر كل مواطن سعودي بهذه الفعاليات، وأن يفخر بالرؤية الطموحة للمملكة وبالجهود التي تقوم بها الهيئات المختلفة ومن ضمنها الهيئة العامة للرياضة.

وأكد رئيس هيئة الرياضة أنه قريباً سنعلن البرنامج الكامل لموسم الدرعية، والذي يندرج نزال الدرعية التاريخي من ضمن فعالياته، ونحن على ثقة أن ما تم تحضيره للموسم سينال إعجاب الجميع ويحفزهم على الحضور ومشاركتنا هذه اللحظات الجميلة والفريدة في السعودية.

فيما قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية أن الدرعية هي أرض الملوك والأبطال ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى.

أما المدير التنفيذي لشركة ماتش روم ايدي هيرن قال: نحن سعداء جداً باختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة النزال التاريخي الذي يعتبر من أهم أحداث عصرنا هذا.

يشار إلى أن هذا النزال يعتبر أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية لهذا العام، وسيكون جزءاً من فعاليات موسم الدرعية 2019، إضافة لعدد كبير من الفعاليات العالمية الرياضية والترفيهية والثقافية.